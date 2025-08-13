2 години затвор за 24-годишен наркодилър, хванат да шофира дрогиран

Снимка: Пиксабей

Варненският окръжен съд разгледа внесено за одобрение споразумение, постигнато между прокуратурата и 24-годишен мъж, обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и шофиране след употреба на кокаин и канабис.



В периода от 4 октомври 2024 - 19 февруари 2025 г. обвиняемият, в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие като съизвършител държал с цел разпространение метамфетамини, марихуана и кокаин. При разследването от него били иззети и 42 броя електронни устройства с пълнители в различна форма и цветове, съдържащи течност с наличие на наркотична субстанция (дизайнерска синтетична дрога).

Откритите забранени вещества са на обща стойност над 6 371 лева. Освен това на 19 февруари тази година управлявал лек автомобил марка „Ауди“, след употреба на кокаин и канабис, установено чрез Dreger Drug техническо средство.

Пред варненския Окръжен съд страните приеха за безспорно установено, че мъжът е извършил престъпленията, за който се изправя пред съда. Той заяви, че е запознат със смисъла и текста на споразумението, подписал го е доброволно и разбира последиците от него.

Съдът одобри споразумението, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала. Лицето е със средно образование, неженен, не работи и осъждан.

Наказанието му е 2 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 5 000 лева. Той е лишен и от правото да управлява автомобил в продължение на две години и шест месеца.

Одобреното от съда споразумение окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

