2 години затвор за мъж от Каменар, откраднал инструменти от строителен обект

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Районен съд – Варна постанови осъдителна присъда спрямо 36-годишен, с която той бе признат за виновен в извършването на кражба на професионални инструменти от строителен обект. Деянието е осъществено в условия на опасен рецидив на 24 май 2024 г., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот.

На посочената дата, като разбил панел към помещението за съхраняване на инструменти, подсъдимият проникнал вътре и откраднал 3 професионални електрически ъглошлайфа от различни марки и два електрически перфоратора, на обща стойност около 1500 лева.



36-годишният мъж е осъждан многократно за посегателства срещу собствеността. За конкретното престъпление, Районният съд във Варна постанови той да изтърпи наказание от две години и четири месеца лишаване от свобода, при строг режим. Следва да заплати и направените по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред ВОС.

