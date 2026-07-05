2-годишно дете падна върху нож, въздушна линейка го транспортира в Пловдив

Снимка: Булфото

Въздушна линейка транспортира по спешност в Пловдив 2-годишно дете с порезна рана на врата. Хеликоптерът кацнал малко по-рано днес при УМБАЛ “Св. Георги”. Малчуганът веднага е вкаран в операционната.

По информация на “Марица”, пострадалото дете е транспортирано от Сливен.

Майката обяснила, че паднало върху нож.

Тепърва ще се изяснява какво точно се е случило.

Към момента не е ясно какво точно е състоянието на детето, посочва Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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