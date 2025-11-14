2-годишно дете почина след анестезия в стоматологична клиника

Пиксабей

Румънските власти започнаха разследване, след като момиченце на две години почина след анестезия в частна стоматологична клиника в Букурещ вчера, а според здравния министър Александру Рогобете първоначалните информации сочат към нередности, съобщиха румънските медии, предаде БТА.

На пресконференция днес министър Рогобете съобщи също, че на национално ниво вече е започнала най-голямата проверка на частни клиники, в които има поне една операционна зала, и че "има частни клиники, които работят извън закона, и в крайна сметка умират хора", предаде Аджерпрес.

По отношение на клиниката в Букурещ, в която се е случил трагичният инцидент, министърът каза, че разрешителните не са били издадени в съответствие с изискванията и има пространства, които не съответстват на законовите норми за функциониране на кабинет, в който се прилага интравенозна анестезия.

"Стигаме отново до проблема, за който ви казах на пресконференция преди няколко седмици: незаконно издадени разрешителни, частни клиники, които функционират извън закона, протоколи, които не се спазват, и в крайна сметка умират хора", посочи Рогобете.

Той добави, че съдебномедицинската експертиза ще покаже причината за смъртта, но от административна гледна точка "имаме още една клиника, която работи импровизирано и не спазва нормативните изисквания".

Министърът призова собствениците на подобни "импровизирани" клиники да ги затворят, за да не се стига до инциденти с фатален край.

По думите на министъра преди четири седмици е започнала една от най-големите проверки за последните 20 години на национално ниво, при която всички дирекции за обществено здраве и Държавната здравна инспекция ще проверят всички частни клиники, в които има поне една зала за операции, като посочи, че до момента са затворени над 20 частни клиники.

"Проверките са широкообхватни и са на национално ниво. До момента мога да ви кажа, че сме затворили над 20 частни клиники и сме санкционирали над 30 клиники и като казвам "санкционирали", имам предвид съществени санкции (...) За първи път през последните 20 години държавата проверява всички тези клиники. Твърде много години тези клиники функционираха, както си искат, без да спазват нищо. И ето къде стигнахме", изтъкна той.

Здравният министър заяви по-рано днес, че Държавната здравна инспекция и Корпусът за контрол ще направят проверки в стоматологичната клиника в Букурещ, където момиченцето на две години почина вчера след интравенозна анестезия.

Бащата на детето заяви, че съпругата му е информирала стоматолога, че някои резултати от изследванията на момиченцето са извън референтните стойности, но той въпреки това е дал ход на интервенцията, отбелязва сайтът Зиаре.

Същевременно представители на стоматологичната клиника заявиха, че са "дълбоко шокирани и потресени от трагичния инцидент", съобщава телевизия Диджи 24. Те добавиха, че в 11-годишната дейност на здравното заведение са извършени "без проблем" 1700 подобни процедури на прилагане на дълбока упойка от същия екип.

Разследването по случая е поето от прокуратурата към Букурещкия съд.

