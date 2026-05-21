2-годишно дете се задуши в кола

Снимка Пиксабей

Голяма трагедия е станала в европейска държава.

2-годишно момиченце почина от топлинен удар в северозападна Испания, след като баща му го оставил по невнимание в колата. Това се случва по време на необичайно горещ период, при който температурите в някои райони могат да достигнат 38°C.

Детето, чието име не се съобщава, получава сърдечен арест в сряда следобед, след като прекарва няколко часа в автомобила в галисийския град Брион. Причината е, че баща му забравил да го заведе на детска градина.

Според медийни публикации, мъжът закарал по-голямото си дете на училище същата сутрин и възнамерявал след това да остави малкото дете в детската градина, но се разсеял от телефонно обаждане. Вместо да отиде към детската градина, той отишъл на работа, оставяйки детето в колата, пише The Guardian.

Тревогата била вдигната същия следобед, когато майката на момичето отишла да го вземе от детската градина в 15:00 ч. и ѝ било казано, че детето изобщо не е било оставено там сутринта. Осъзнавайки какво се е случило, родителите се обадили на спешните служби, а момичето било откарано в здравен център в близкия град Бертарамиранс, където лекарите констатирали смъртта му.

Полицията разследва инцидента, а семейството получава психологическа помощ.

Общинският съвет на Брион обяви два дни официален траур за момичето и съобщи, че в петък ще бъде почетена паметта му с минута мълчание.

„Бихме искали да изкажем най-дълбоките си съболезнования и цялата си подкрепа на семейството на малкото момиче, което загуби живота си вчера в Брион, както и на всички негови близки, като предоставяме всички необходими общински ресурси в този труден момент. Нека почива в мир“, заявиха от общината.

Испания се подготвя за горещини, които обикновено се свързват с разгара на лятото. Държавната метеорологична служба Aemet съобщи, че изключително високите температури могат да достигнат 36–38°C в някои южни части на страната.

През целия май регистрирахме продължителен период на температури под нормалните за сезона“, съобщиха от службата.

„Сега идва пълната противоположност - период на много високи температури за това време на годината в по-голямата част от страната. Всъщност някои дни може да бъдат подобрени температурни рекорди“, допълниха те.

От Aemet заявиха, че горещият период, който не отговаря на техническите критерии за обявяване на гореща вълна, вероятно ще продължи до средата на следващата седмица.

Испания, една от европейските държави, най-силно изложени на последствията от климатичната криза, през последните години преживява все по-голям брой горещи вълни и рязко увеличение на големите горски пожари, пише btvnovinite.bg.

