2 хиляди евро глоба и година без книжка за това нарушение на пътя в Гърция

Гръцките власти затягат контрола на пътя с рекордно високи санкции за нарушителите. За преминаване на червен светофар глобата може да достигне 2 000 евро, а шофьорът остава без книжка за срок от една година.

Особено строги са наказанията за използване на мобилен телефон по време на шофиране. При първо нарушение глобата е 350 евро, при трето – вече 2 000 евро и година без книжка. Ако използването на телефон доведе до пътно произшествие, санкцията скача до 4 000 евро, а книжката се отнема за срок до осем години.

Повишават се и санкциите за употреба на алкохол. При проба с висок процент на алкохол водачът е заплашен и със затвор до 5 години. При рецидив на нарушението остава без книжка за 10 години

Паркиране на рампа за инвалиди вече се наказва с 2 000 евро и една година без книжка.



Увеличиха се също санкциите за шофиране на мотоциклет без каска. Гърция е на първо място в Европа по смъртни случаи с мотори. При първо нарушение се плаща 350 евро и при всяко следващо сумата се удвоява.

Целта на новите мерки е да се намалят жертвите по пътя, казаха от правителството.

