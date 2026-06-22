2 малки деца бяха открити мъртви в кола във Франция, обхваната от жегата

Снимка: Пиксабей

Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати.

До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, съобщава БФМТВ. Расте и броят на смъртоносните инциденти: Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг, причината за смъртта им най-вероятно е жегата, по случая е започнало разследване, посочва БНР.

Трима души на преклонна възраст са починали в домовете си, 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки по нагорещените тротоари.

В района Ил дьо Франс около Париж е съкратен железопътният транспорт. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения.

"Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в класацията за мерките срещу глобалното затопляне", коментира пред Франс Инфо бившият министър на икономиката Брюно льо Мер.

Редактор "Екип на Петел",

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