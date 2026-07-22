2 млн. евро дневно са загубите на търговците в Испания от кражби

Пиксабей

Търговците в Испания понасят загуби за 2 милиона евро на ден заради кражбите от магазини. Само за летния сезон общата сума достига повече от 760 милиона евро.

Всяко лято търговските обекти в туристическите дестинации и крайбрежните райони са изправени пред едно и също предизвикателство: ръст на кражбите от магазини.

Според данни от проучването "Барометър на кражбите в търговията на дребно", изготвено от компанията "Checkpoint Systems", летният период формира близо една трета (27%) от регистрираните годишно дребни кражби в търговските обекти, предаде БНР.

Най-много се крадат слънцезащитни продукти, алкохол, хамон и зехтин. Покрай Световното първенство по футбол е регистриран ръст в кражбите и на фланелки на национални отбори и колекционерски карти.

Проучването също така разкрива, че 35% от кражбите се извършват от организирани групи, докато 51 на сто от посегателствата са дело на серийни извършители - т.е. престъпници, които извършват три или повече кражби годишно в търговски обекти. Освен това близо половината от тези извършители са на възраст под 30 години.

Редактор "Екип на Петел",

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