2 октомври: Международeн ден на ненасилието

фото: Pixabay.com

България и международната общност отбелязват Международния ден на ненасилието - 2 октомври.

На тази дата е роден Махатма Ганди. Страната ни е съавтор на приетата на 15 юни 2007 г. резолюция на Общото събрание на ООН, с която 2 октомври се обявява за Международен ден на ненасилието.



С тази инициатива ООН потвърждава значението на идеите на Махатма Ганди в нашата съвременност - за изграждане на свят без насилие, основан на разбирателство и сътрудничество между държавите и народите.



Махатма Ганди, е индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, което довежда през 1947 г. до края на британското владичество в страната. Наречен е още "баща на нацията".



Ганди получава международна известност със своята концепция за сатяграха ("държене на истината"), ненасилствени протести за постигане на политически цели, която се основава на идеята за ахимса. Със своя пример вдъхновява политически лидери, като Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Аун Сан Су Чи. За него Алберт Айнщайн казва: "На бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек, от плът и кръв, е ходил по земята."



Санскритското име Махатма ("велика душа") произлиза от индийската философия. С това име Ганди е поздравен от поета Рабиндранат Тагор при завръщането си от Африка в Бомбай на 9 януари 1915 г. Самият Ганди признава в книгата си "Моят път към Истината", че е недостоен за тази титла.



На 30 януари 1948 г. 79 годишният Ганди е застрелян от един индуисткия националист Натурам Годсе, който обвинява Ганди за направените на Пакистан отстъпки. Атентатът е планиран десет дни по-рано от група от седем съмишленици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!