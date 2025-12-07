2 загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие

снимка: Булфото

Двама души са загинали, 19 са ранени при 18 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София за последното денонощие са се случили 20 леки пътнотранспортни произшествия и едно тежко, при което един е ранен.

От началото на месеца в страната са станали 100 тежки пътни инцидента, при които са загинали 15 души, ранените са 126 души.

От началото на годината са се случили 6244 катастрофи с 428 загинали и 7778 ранени.

От МВР отчитат 12 души по-малко загинали в сравнение със същия период на миналата година.

