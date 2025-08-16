2 загинали и 36 ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

снимка: Булфото

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали двама души, а 36 са ранени. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си. Тежките катастрофи са 20.

За последното денонощие в София са се станали 20 леки и четири тежки произшествия, при които един е загинал, а 11 са ранени.

От началото на месеца са станали 357 тежки произшествия на пътя с 24 загинали и 483-ма ранени. От началото на годината в България са регистрирани 4140 тежки произшествия с 262 загинали и 5204 ранени.

От МВР отчитат 11 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 237 загинали през същия период на 2024 г.

