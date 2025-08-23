2 загинали и 37 пострадали в катастрофи през изминалото денонощие у нас

снимка: Булфото

Двама души са загинали и 37 са пострадали в катастрофи през изминалото денонощие, сочи информация на сайта на Министерството на вътрешни работи (МВР). Регистрирани са 26 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София са станали 34 леки и три тежки катастрофи, при които е ранен един човек.

От началото на месеца МВР регистрира 518 произшествия на пътя, с 33 загинали и 687 ранени. От началото на годината са станали 4305 катастрофи, с 270 загинали и 5414 ранени, предава БТА.

Водач на 19 години загина при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ в петък през нощта.

