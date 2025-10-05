20 лева за килограм малини и боровинки по пазарите у нас

кадър: Бтв

Огромна разлика в цените на плодовете тази есен на пазара и в магазина.

Килограм круши варира между 3 и 5 лева, например. Варира цената и на прасковите, като на места се продават и на 7 лева. Традиционно скъпи всяка есен са малините и горските боровинки – около и над 20 лева.

Една от причините за по-скъпите плодове във Врачанско е, че тази пролет дръвчетата измръзнаха. Дюлите изчезнаха от щандовете. Въпреки това домакините не се отказват да правят сладко дори и с купени плодове, разказва Бтв.

Есента навлиза с пълна сила, и вали, и температурите падат, но на пазара винаги е оживено. Хората бързат да докупят, каквото им е необходимо, правят лютеници, туршия, някои от плодовете са доста скъпи, като малините и боровинките например, цената им стига до 15-20 лева, има и праскови, и сливи - последните за сезона, качеството им не е много добро, но пък стават и за компот.

Мездра може да се похвали с един от най-евтините пазари в Северозапада. Ябълките, сливите и последните праскови са на цена от 2.50 лева, но хората, свикнали да си набавят всичко от градината, пак недоволстват. Да правят буркани обаче, не се отказват.

„Само едни смокини се родиха тая година, ама от тука има от пазара“, казва Венета Христова.

„Тука излиза по-скъпо, защото, като го вземеш, слагаш захар, буркани затваряш, капачки, а там го вземеш готово“, смята Александър Маринов.

„Десетина буркана малини компот. Виждам цените, но нямаме избор“, обяснява Пепа Готова.

Избор няма и Елма от село Лик, защото всички у дома са фенове на малиновото сладко.

Жената на няколко пъти купува плод от пазара.

„Чакам по-към обяд, че свалят цените, защото сутринта са на 20 лева, към обяд ги намалиха“, казва ни тя.

Малко над два килограма излизат 34 лева.

