20 декември – Международен ден за човешка солидарност

Днес е Международният ден за човешка солидарност. За първи път започва да се отбелязва през 2006 г. по инициатива на ООН.

На този ден се чества нашето единство в многообразието. Той цели и да припомни на всички народи за значението на солидарността и нейната ключова роля в нашия живот.

Основната идея на Международния ден на човешката солидарност е обществеността да изостри вниманието си и да се замисли върху следните въпроси: „Какво е това солидарност?“ и „Как може да избегнем мизерията като социално състояние?“.

Солидарността е единствената възможна логика, за да се отговори с успех на днешните предизвикателства като глада, епидемиите, неравноправното разпределение на ресурсите и тероризма.

Събития

1604 г. – отпечатан е първият екземпляр на книгата Дон Кихот от Мигел де Сервантес – първия бестселър в историята, пуснат в продажба на 16 януари1605.

1699 г. – Петър I променя използвания тогава руски календар и въвежда Нова година на 1 януари, вместо на 1 септември.

1803 г. – САЩ купуват Луизиана от Франция.

1879 г. – Томас Едисон извършва демонстрация на създадената от него електрическа лампа.

1894 г. – 8 обикновено народно събрание приема Закон за висшето училище, с което се въвеждат принципа на академичната автономия, факултетите като структурни звена и длъжността декан.

1917 г. – създадена е първата съветска тайна полиция – Общоруска комисия за борба с контрареволюцията и саботажите (ВЧК), с председател Феликс Дзержински.

1927 г. – Правителството на България пренебрегва някои клаузи на Ньойския мирен договор и започва възстановяването на редовна и боеспособна българска армия.

1943 г. – Втора световна война: Британско-американската авиация извършва ІV-та бомбардировка над София, при защитата на която загива българският летец Димитър Списаревски. В операцията „Point Blank“ загиват над 4000 мирни граждани.

1943 г. – Партизанско движение в България: В село Ястребино са разстреляни 18 партизани, сред които Шестте ястребинчета.

1944 г. – в България започват заседанията на така наречения Народен съд.

1944 – Министерският съвет приема Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица и Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития, с което започва създаването на концлагери в Народна република България.

1951 г. – в САЩ влиза в експлоатация първата АЕЦ.

1960 г. – Сформиран е Виет Конг – Националния фронт за освобождение на Виетнам.

1968 г. – Българската православна църква възстановява (след прекратяване през 1916 г.) поправения Юлиански календар, с което се въвежда празнуването на 25 декември на Рождество Христово, на 1 януари – Васильовден, 6 януари – Богоявление (Йордановден), 25 март (Благовещение) и др.

1973 г. – Баски терористи убиват испанския министър-председател адмирал Луис Кареро Бланко.

1977 г. – завършва първото българско околосветско плаване на яхтата Кор Кароли с капитан Георги Георгиев.

1987 г. – при морска катастрофа край бреговете на Филипините между пътнически кораб и нефтен танкер загиват над 1500 души.

1989 г. – Американско нахлуване в Панама: САЩ изпращат в Панама военни сили за отстраняване на режима на генерал Мануел Нориега.

1990 г. – в България е сформирано коалиционно правителство на Димитър Попов.

1990 г. – Учредена е Алфа-банк.

1995 г. – НАТО започва мироопазваща мисия в Босна и Херцеговина.

1999 г. – Върховният съд на Върмънт решава, че хомосексуалните двойки имат същите граждански права като хетеросексуалните.

1999 г. – Португалия предава суверенитета на Макао на Китайската народна република след 442-годишно колониално управление.

2000 г. – в Нидерландия стават законни еднополовите бракове.

2000 г. – Парламентът на Великобритания разрешава клонирането за медицински цeли.

