20 дни след решението МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила гласуваната общинска субсидия

снимка: МБАЛ „Света Анна – Варна“

На 28 май т.г. Общински съвет – Варна взе решение за отпускане на 400 000 евро за МБАЛ „Света Анна – Варна“ като целева субсидия за покриване на задължения към външни контрагенти. Днес, 20 дни по-късно, по сметката на болницата няма постъпило нито едно евро от гласуваната сума, въпреки че решението предвижда предварително изпълнение.

Това посочват от МБАЛ „Света Анна – Варна“ във връзка с постъпили запитвания за хода на финансовото стабилизиране на здравното заведение и готовността на болницата за активния туристически сезон след гласуваните от ОбС – Варна целеви средства за разплащане с доставчици и обявеното от МЗ позволение за теглене на банков кредит.

И допълват:

По каква причина – никой, освен кметът на Варна г-н Благомир Коцев, не може да отговори. Няма данни решението на ОбС да е оспорено или обжалвано. Затова с дата 16 юни 2026 г. сме депозирали официално писмо до г-н Коцев, който преди няколко месеца, придружен от солиден екип ПР-и и съветници, демонстрира пред камери и микрофони ангажираност към състоянието на болницата. В него призоваваме кмета да изпълни решението на ОбС – Варна от 28 май.

Всеки ден, в който не се разплащаме към доставчиците на стоки, услуги и консумативи, освен че се трупат лихви върху задълженията ни, повишава риска от спиране на доставки и запор на сметките на болницата – акт, който вече застигна варненската СБАГАЛ „Проф. Димитър Стаматов“ – болница, за която също има гласувани от ОбС средства за разплащане с външни контрагенти, но не са и преведени от 28 май до днес.

Ако се допусне това, ще бъде поставена под въпрос възможността на МБАЛ „Света Анна – Варна“ да функционира пълноценно и да гарантира спешната медицинска помощ на гражданите и гостите на Варна и областта. Ако Общината няма пари за МБАЛ „Света Анна – Варна“, е добре да знаем това, за да не правим разчети на база обещания, които няма да се случат.

Обявеното преди няколко дни от министъра на здравеопазването и повторено пред медии и граждани от депутати от ПБ позволение МБАЛ „Света Анна – Варна“ да тегли банков заем, за да стабилизира финансовото си състояние, е факт, но не съвсем.

Да, на последното общо събрание на акционерите – на 11 юни 2026 г - МЗ изпрати свой представител и той гласува за рефинансиране на кредита, но в размера до остатъчната за погасяването сума по стария заем на МБАЛ „Света Анна – Варна“. Което в цифри означава – имаме право да теглим до 1,5 млн. евро, при заявена и мотивирана в три варианта на оздравителен план потребност от 8 млн. евро.

В този смисъл коректно ще е да кажем, че МБАЛ „Света Анна – Варна“ засега получава по-скоро публични декларации за финансова подкрепа, но не и реална такава. От Община Варна имаме обещани, но неполучени 400 000 евро, а от държавата – подкрепа да теглим кредит в крайно недостатъчен размер, като се има предвид, че сме в средата на годината и държавата няма приет бюджет, а дали и кога ще има промяна във финансирането на спешните болници е въпрос, чийто отговор никой не обвързва с конкретни срокове, числа и разчети.

Въпреки това МБАЛ „Света Анна – Варна“ продължава да изпълнява в пълен обем медицинските дейности по осигуряването на спешната и високоспециализирана помощ, въпреки безпрецедентния финансов натиск в навечерието на активния туристически сезон, в който натоварването на болницата по правило се удвоява.

С оглед ключовата роля на болницата като регионален спешен портал в Източна България от болницата призовават институциите към отговорно говорене и поведение. Обратното, освен че демотивира работещите, всява несигурност и тревожност сред гражданите, които от десетилетия разчитат на денонощна квалифицирана медицинска помощ и грижа, категорични са от МБАЛ „Света Анна – Варна“.

Редактор "Екип на Петел",

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