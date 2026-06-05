20 души са задържани в столицата за разпространение на наркотици

Снимка: Булфото

Задържани са 20 души в столичния квартал "Христо Ботев" и други близки на него квартали за разпространение на наркотици, съобщи на брифинг пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов.

Открити са около 400 дози „билка“ с примес с амфетамин. Тя е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал. Опасността от предозиране е много висока, каза по време на брифинга заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя допълни, че се очаква днес още от полицията да докладват за задържани около пет килограма трева. Тя е била разпределена в различни по големина буркани и пликчета.

Николов обясни, че къщата, в която са задържани някои от тях, е на 53-годишен безработен мъж с прякора „Румо“. Къщата е оборудвана с камери, които са поставени на стълбовете на уличните лампи. Ще бъде сезирана Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като камерите са поставени превантивно за полицията. Тази къща е разположена в близост до училище, допълни Николов.

По неговите думи всички задържани са криминално проявени, един от тях е бил осъждан, а собственикът на къщата е познат на полицията отново за наркоразпространение, грабежи, побои и други.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!