20 февруари 1962 г. - Джон Глен става първият американец, който извършва орбитален космически полет

Снимка Pixabay

Джон Глен не е първият американец, който излита в Космоса – Алън Шепърд го изпреварва с близо 11 месеца. Глен обаче е първият, който извършва орбитален космически полет. При това цели три пъти на борда на „Френдшип 7“.

Глен е пилот и ветеран от Втората световна и Корейската война. Зад гърба си има над 100 бойни мисии. През 50-те години на миналия век става тестови пилот, а през 1959 г. се присъединява към NASA. До този момент той има над 9000 летателни часа. Той е един от малцината астронавти, които участват при изграждането на дизайна на космическата капсула „Мъркюри“ (Глен има думата и при вътрешната конфигурация на първите капсули „Аполо“).

На 20 февруари Глен има възможност да разгледа отблизо своя собствен труд. „Френсшип 7“ излиза в 10 ч сутринта с помощта на ракета „Атлас“ от Кейп Канаверал. В период от 4 часа, 55 минути и 23 секунди той обикаля Земята три пъти. По този начин Глен се превръща във вторият човек в света, след Юри Гагарин, който извършва орбитален космически полет.

Кариерата на Глен като астронавт приключва през 1965 г. Впоследствие той стартира частен бизнес. През 1974 г. е избран в сената на САЩ от щата Охайо и остава сенатор до януари 1999 г. През 1983 г. Джон Глен е издигнат за кандидат-Президент на САЩ за (изборите през 1984 г.).

През 1998 г. Глен отново се завръща в Космоса, този път на космическата совалка „Дискавъри“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!