20 години след смъртта й идентифицираха жена от Русия

Снимка: Интерпол

Жена, чието тяло е открито в Испания преди повече от 20 години, беше идентифицирана чрез международна полицейска кампания.

Проверката е установила, че става въпрос за 31-годишната руска гражданка Людмила Завада, съобщи Би Би Си, цитирани от Бтв.

Тя е третото лице, чиято самоличност е разкрита чрез програмата „Идентифицирай ме“, започнала през 2023 г. в опит да се открият имената на жени, убити или починали при подозрителни или необясними обстоятелства в Европа.

Първият разкрит случай по този случай е на британка, убита в Белгия, чието семейство я разпознава, след като вижда снимка на татуировката в репортаж на Би Би Си.

„Последната идентификация ще даде нова надежда на семействата и приятелите на изчезналите лица и нови следи на разследващите“, каза Валдеси Уркиса, генерален секретар на Интерпол.

Тялото на Завада е открито през юли 2005 г. край път в провинция Барселона в североизточна Испания.

Полицията я наричаше „жената в розово“, защото беше облечена в розов топ с флорални мотиви, розови панталони и розови обувки.

Местната полиция заяви, че причината за смъртта е „подозрителна“, тъй като доказателствата сочат, че тялото е било преместено през 12-те часа преди да бъде намерено. Но разследването не успя да разкрие самоличността ѝ.

Миналата година случаят беше добавен към операция „Идентифицирай ме“, в рамките на която за първи път бяха публикувани „черни известия“ на Интерпол – търсещи информация за неидентифицирани тела, а записи като пръстови отпечатъци бяха споделени с полицейските сили по целия свят.

По-рано тази година турската полиция провери пръстовите отпечатъци в национална база данни, разкривайки самоличността на Людмила Завада. След това е установено ДНК съвпадение с близък роднина в Русия.

Полицейското разследване за смъртта на жената и обстоятелствата около нея продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!