20 години затвор за французина, убил с особена жестокост финландка в София

По обвинение на Софийска градска прокуратура Т. Т. е осъден на 20 години лишаване от свобода за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за пострадалата начин.

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) френският гражданин Т. Т. е признат за виновен за извършено от него престъпление. Наложеното му от съда наказание лишаване от свобода е 20 години при първоначален строг режим на изтърпяване.

С присъда от 22 декември тази година Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия Т. Т. за виновен в това, че на 8 май 2022 г. в София на ул. "Владайска“ умишлено умъртвил С. К. – финландска гражданка, като я удушил с ръце и убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата.

Съдът уважи граждански искове в размер на 1 000 050 лева.

Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд.

