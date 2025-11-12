20-годишен потроши пет паметника в гробищния парк в Троян

снимка: Булфото

20-годишен мъж от Троян е задържан за вандалска проява в гробищния парк в града, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът за престъплението е получен в Районното полицейско управление в Троян. Служител на гробищния парк, който се намира на улица „Криволак“, е съобщил, че е открил бутнати и разрушени надгробните плочи на пет паметника.

От полицията съобщават, че са предприети незабавни действия. В резултат на проведените издирвателни мероприятия, извършителят е установен бързо. Оказало се, че това е 20-годишен местен жител, който е криминално проявен и осъждан, предава dunavmost.com.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 164, ал. 2 от Наказателния кодекс. Работата по разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Ловеч.

Какво е наказанието

Адвокат Дончо Чонов от Адвокатска колегия – Ловеч обясни, цитиран от БТА, какви са санкциите по съответния член от Наказателния кодекс.

"Съответният член се отнася до оскверняване, унищожаване или нанасяне на повреда върху религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи, гробове или надгробни паметници и се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева", поясни адвокат Чонов.

