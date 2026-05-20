20-годишен украинец е открит обесен на входа на жилището си в Благоевград
20-годишен украински гражданин е открит обесен на входната врата в жилището си в социалните жилища в благоевградския квартал „Освобождение“. Инцидентът е станал около 22:00 часа във вторник вечерта. Сигнал за случилото е подаден на телефон 112 от майката на младежа, която го открила при прибирането си у дома, предаде Телеграф.
Младият мъж е живеел в апартамента заедно с майка си и сестра си. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта му. Не са открити следи от насилие, става въпрос за самоубийство, заявиха от пресцентъра на ОД МВР-Благоевград.
По информация на съседи младежът е бил бивш боксьор, а през последните месеци страдал от депресия. Хора от блока разказват, че семейството живеело в социалното жилище от известно време и не създавало проблеми.
Тялото е транспортирано за аутопсия.
По случая е образувано досъдебно производство, а причините за трагедията се изясняват.
