20-годишен варненец хванат по тъмно да шофира без книжка и номера

снимка: МВР

Варненски водач на лек автомобил попадна в полицейския арест за срок до 24 часа.

Причината за ареста на шофьора е, че при извършена проверка служителите на Трето РУ са установили, че мъжът шофирал без свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, както и управлява кола без регистрационни табели.

Инспекцията на 20-годишния нарушител е извършени в понеделник, около полунощ и по случая е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

