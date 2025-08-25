20-годишен загина при катастрофа в село Сбор

Снимка: Булфото

Млад мъж е загинал при пътен инцидент тази нощ в пазарджишкото село Сбор. Сигнал за катастрофата е подаден около 04:45 ч. в Районното управление в Пазарджик. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и линейка, съобщава БНТ.

По първоначални данни 20-годишен жител на селото, движещ се от центъра към изхода на населеното място, е загубил управление над автомобила си. Колата е напуснала платното и се е ударила в стоманобетонен електрически стълб.

Водачът е починал на място. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина при МБАЛ-Пазарджик.

На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна следствена група. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.

