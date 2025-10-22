20-годишна футболна звезда загина в катастрофа

Пиксабей

Ужасна вест в Бразилия

Нелепа смърт застигна 20-годишния бразилски нападател Антони Илано. Той блъсна мотоциклета си в крава и загина. Според бразилската Федерална пътна полиция трагичният инцидент се случва в щата Пиауи около 3:15 ч. сутринта. Приятели на футболиста съобщиха, че нападателят е бил далеч от дома си, за да отпразнува рождения ден на баща си, предаде Флагман

Клубът му Пиауи изрази съболезнованията си.

Антони дебютира професионално в Серия C преди две години. Въпросната лига дава път на стотици таланти, които стигат и най-класните първенства в света.

