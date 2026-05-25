20-годишна шофьорка се обърна по таван в Хасковско

Снимка: Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров

20-годишна шофьорка се е обърнала по таван с автомобила си край хасковското село Долно Войводино, съобщават от полицията.

Тя се е движила в посока Хасково, когато е загубила контрол над колата си, излязла е от пътя и се е преобърнала в крайпътна нива.

Все още не са ясни причините да се стигне до инцидента.

На място са пристигнали екипи на Бърза помощ, пожарната и полицията.

Момичето е откарано за преглед в Спешното отделение на МБАЛ – Хасково. По първоначална информация тя не е сериозно пострадала.

От направените ѝ тестове става ясно, че не е употребила алкохол. Движението по пътя не е ограничено.

