20-годишна шофьорка се обърна по таван в Хасковско
Снимка: Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров
20-годишна шофьорка се е обърнала по таван с автомобила си край хасковското село Долно Войводино, съобщават от полицията.
Тя се е движила в посока Хасково, когато е загубила контрол над колата си, излязла е от пътя и се е преобърнала в крайпътна нива.
Все още не са ясни причините да се стигне до инцидента.
На място са пристигнали екипи на Бърза помощ, пожарната и полицията.
Момичето е откарано за преглед в Спешното отделение на МБАЛ – Хасково. По първоначална информация тя не е сериозно пострадала.
От направените ѝ тестове става ясно, че не е употребила алкохол. Движението по пътя не е ограничено.
