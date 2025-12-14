20-годишната Йоанна изпоти Орлин Павлов в „Пееш или лъжеш“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

20-годишна изпоти Орли Павлов в „Пееш или лъжеш“. Това е Йоанна Йовчева от Пловдив. Учи н АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, специалност „Поп и джаз пеене“. Изработва готик бижута, които продава в интернет. Другата ѝ страст е модата. Обича да преработва и изработва дрехи.

Тя бе избрана тази вечер лично от него за победител в последното издание на третия сезон на шоуто. Освен, че спечели 5000 лева тя ще пее с Орлин Павлов на Новогодишното шоу по Нова телевизия.

Тази вечер ще се проведе големият финал на третия сезон на “Пееш или лъжеш”. В последните няколко месеца водещият Димитър Рачков посрещна на сцената едни от най-популярните и обичани български изпълнители в музикалното шоу – Азис, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Софи Маринова, Михаела Маринова, Преслава, Графа, DARA, Братя Аргирови, Фики Стораро и Петя Буюклиева. Към тях ще се присъедини чаровният и много талантлив певец Орлин Павлов, който ще изпита музикалния си усет, за да избере с кого от осемте участници да изпълни последния дует за сезона.

В продължение на 3 месеца 12 български звезди, съветвани от 26 именити панелисти, избираха между 96 участници! И резултатът е 6 на 5 полза на пеещите.

