20-годишният шофьор от Варна, който с дрифт обърна колата си по таван, остава без книжка за 1 година

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, С. Лазаров, П. Станев

20-годишният шофьор, който обърна колата си по таван на кръстовището на бул. "Цар Освободител" с ул. "Вяра" в морската столица, е дрифтил. Той се е движил по булеварда, след което е завил по ул. „Вяра“. Това добавиха още от Областната дирекция на МВР във Варна.

Управляваният от него автомобил се е ударил в бордюр и се е преобърнал, като при произшествието са ударени и два други автомобила.

Както вече писахме, при инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. То е с порезни наранявания от счупено стъкло, без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

На младежа са съставени актове за допуснатото ПТП и за извършване на дрифт, а свидетелството му за управление на МПС е отнето за срок от една година, добавят още от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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