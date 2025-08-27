20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура, е с опасност за живота

Снимка: Petel.bg, илюстративна

20-годишното момиче, скочило от влак в движение край жп гара Клисура, е в критично състояние и с опасност за живота.

21-годишната ѝ спътничка е в добро общо състояние, но остава хоспитализирана в УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив, съобщиха за БНТ от пресцентъра на болницата.

Припомняме, че сигналът за инцидента е подаден на тел.112 около 13.30 ч. Момичетата са скочили, защото са пропуснали спирка, на която е трябвало да слязат.

По случая беше образувано досъдебно производство.

Уведомена е и Районната прокуратура.

