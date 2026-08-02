20-километрови колони на границите между Хърватия и Черна гора

Пиксабей

Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора "Карасовичи-Дебели Бриег" и "Виталина-Конфин" достигат до 20 километра, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища "Хърватски автомобилен клуб" колите чакат по над 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време, предаде БТА.

Движението към хърватското село Груда край ГКПП "Карасовичи-Дебели Бриег" е напълно блокирано и се препоръчва на местните да използват алтернативните междуселски пътища.

Кметът на хърватската община Конавле Божо Лазич заяви, че положението е недопустимо, като подчерта, че местните не могат с часове да достигнат до домовете си.

Близките общини доставят цистерни с вода до колоните, за да облекчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават вода в колоните и предоставят тоалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи.

Съветват се всички, които планират пътуване до Хърватия през Черна гора, да избягват тези гранични пунктове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!