20 милиона евро чакат Левски на входа на Шампионската лига

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Шампионската лига е истинска златна мина, показват цифрите и очакваните финансови приходи от влизането в основната фаза на най-престижнеия европейски турнир. Ако елиминира Кайрат и АЕК, Левски ще получи гарантирано минимум 20 милиона евро!

Самото участие носи фиксиран бонус от 18,62 милиона евро, а общите гарантирани приходи за всеки клуб надхвърлят 20 милиона евро, без в тях да се включват премиите за победи, равенства или продължаване в елиминациите, пише БГНЕС.

Новият формат на турнира премахва досегашния принцип на разпределение на телевизионните приходи (т.нар. market pool) и го заменя със системата Value Pillar. При нея приходите на всеки клуб се определят според стойността на телевизионния пазар и клубния коефициент на УЕФА. Така Левски ще получи сравнително малък приход, в сравнение с отбор, като Олимпиакос, например. Гърците имат висок европейски рейтинг и това ще им донесе още 11 милиона евро в бюджета - около 31 милиона. Тук обаче има един нюанс. Левски може да достигне невероятната за българските стандарти цифра от 25 милиона евро. Зависи от това кои отбори ще достигнат до основната фаза. При отпадане на някои по-високо ранкирани клубове "сините" може да увеличат значително гарантираните си приходи.

След началото на турнира УЕФА изплаща и допълнителни бонуси – 2,1 милиона евро за победа, 700 000 евро за равенство, както и премии според крайното класиране в основната фаза и достигането до елиминациите. Така успешното представяне в Шампионската лига може да увеличи значително приходите на всеки участник.

Редактор "Екип на Петел",

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