20 ноември 1985 г. – Първият Windows излиза на пазара

20 ноември 1985 г. Microsoft пуска на пазара първата операционна система от семейството на Windows. 1.0 се отличава с графичен потребителски интерфейс, който прави възможно отварянето на множество прозорци и бързото превключване от една програма на друга.

Както Windows 1.0, така и всички версии на операционната система до Windows 95 изискват наличието и на инсталиран MSDOS. Всичко това, наред с Windows, се е качвало на компютъра директно от флопи дискета.

