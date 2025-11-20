20 ноември 1985 г. – Първият Windows излиза на пазара
снимка: Screenshot taken and uploaded by Remember the dot , Уикипедия
20 ноември 1985 г. Microsoft пуска на пазара първата операционна система от семейството на Windows. 1.0 се отличава с графичен потребителски интерфейс, който прави възможно отварянето на множество прозорци и бързото превключване от една програма на друга.
Както Windows 1.0, така и всички версии на операционната система до Windows 95 изискват наличието и на инсталиран MSDOS. Всичко това, наред с Windows, се е качвало на компютъра директно от флопи дискета.
Ето и една реклама на Windows 1.0 със самия Стив Балмър – бившият изпълнителен директор на Microsoft:
Какво още се е случило на днешната дата?
Събития
284 г. – Диоклециан става римски император.
1541 г. – Жан Калвин представя теорията си за реформиране на църквата.
1818 г. – Симон Боливар обявява Венецуела за независима държава.
1872 г. – В Солун Неделя Петкова основава женското дружество Възрождение, което дава начало на девическото образование в България.
1910 г. – В Мексико избухва буржоазна революция.
1914 г. – България обявява неутралитет в Първата световна война.
1917 г. – Първата световна война: Великобритания за първи път използва танкове в бойните действия.
1926 г. – Великобритания предоставя на Канада, Австралия, Нова Зеландия и ЮАР правото на самоопределение.
1940 г. – Втората световна война: Унгария се присъединява към Тристранния пакт.
1945 г. – Започват Нюрнбергските процеси, които са съдебни дела срещу 24 видни нацистки военнопрестъпници от Втората световна война, 12 от които са осъдени на смърт.
1959 г. – Общата асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето.
1962 г. – Карибската криза: След като СССР приключва с демонтажа на ядрените си установки в Куба, САЩ вдига блокадата на Карибските острови.
1979 г. – Около 200 сунитски мюсюлмани превземат мюсюлманския храм Кааба в Мека, Саудитска Арабия, по време на поклонението и вземат около 6 000 заложника. Правителството на Саудитска Арабия получава помощ от пакистанските специални сили за потушаване на въстанието.
1989 г. – Нежната революция: Броят на протестиращите в Прага, Чехословакия, нараства от 200 000 предния ден, до половин милион.
1990 г. – Арестуван е украинския сериен убиец Андрей Чикатило.
1998 г. – Изстрелян е първият модул на Международната космическа станция – Заря.
2003 г. – В Истанбул избухват няколко бомби като антентат срещу британски институции, при което загиват 27 души.
2003 г. – В Москва е учредено международно евразийско движение.
Родени
270 г. – Максимин Дая, римски император († 313 г.)
1602 г. – Ото фон Гьорике, немски физик († 1686 г.)
1621 г. – Авакум Петрович, руски писател († 1682 г.)
1761 г. – Пий VIII, римски папа († 1830 г.)
1813 г. – Франц Миклошич, словенски славист († 1891 г.)
1858 г. – Селма Лагерльоф, шведска писателка, Нобелова лауреатка през 1909 г. († 1940 г.)
1859 г. – Рачо Хаджиев, български полковник († 1925 г.)
1874 г. – Николае Бацария, румънски писател († 1952 г.)
1875 г. – Йосиф Хербст, български журналист († 1925 г.)
1885 г. – Боян Смилов, български политик († 1947 г.)
1889 г. – Едуин Хъбъл, американски астроном († 1953 г.)
1895 г. – Трифон Трифонов, български военен деец († 1945 г.)
1900 г. – Янко Янев, български философ († 1945 г.)
1904 г. – Орлин Василев, български писател († 1977 г.)
1907 г. – Михай Бенюк, румънски поет († 1988 г.)
1912 г. – Ото фон Хабсбург, германски политик († 2011 г.)
1920 г. – Михаил Лъкатник, български поет († 1974 г.)
1921 г. – Никола Дадов, български актьор († 2005 г.)
1923 г. – Надин Гордимър, южноафриканска писателка, Нобелов лауреат († 2014 г.)
1924 г. – Беноа Манделброт, френски математик († 2010 г.)
1924 г. – Йордан Миланов, български генерал
1925 г. – Мая Плисецкая, руска балерина († 2015 г.)
1925 г. – Робърт Кенеди, американски политик († 1968 г.)
1928 г. – Алексей Баталов, руски актьор
1934 г. – Лев Полугаевски, руски шахматист († 1995 г.)
1942 г. – Джо Байдън, американски политик
1944 г. – Кирил Райков, български футболист
1947 г. – Джо Уолш, американски музикант (Игълс)
1948 г. – Барбара Хендрикс, оперна певица
1948 г. – Джон Болтън, американски политик
1954 г. – Тодор Марев, български футболист
1954 г. – Петър Аврамов (застраховател), български икономист и застраховател
1956 г. – Бо Дерек, американска актриса
1959 г. – Шон Йънг, американска актриса
1964 г. – Джим Брикман, американски композитор
1976 г. – Николай Чалъков, български футболист
2000 г. – Кони Талбот, британска певица
Починали
303 г. – Дазий Доростолски, християнски мъченик (* ?)
1316 г. – Жан I, крал на Франция (* 1316 г.)
1651 г. – Миколай Потоцки, коронован хетман на Полша (* 1595 г.)
1678 г. – Карел Дюжарден, нидерландски художник
1907 г. – Иван Димов Пашата, български революционер (* 1878 г.)
1910 г. – Лев Толстой, руски писател (* 1828 г.)
1918 г. – Йон Бауер, шведски художник (* 1882 г.)
1925 г. – Александра Датска, кралица на Великобритания
1925 г. – Стефан Жеромски, полски писател (* 1864 г.)
1934 г. – Вилем де Ситер, нидерландски астроном (* 1872 г.)
1945 г. – Франсиз Астън, британски физико-химик, Нобелов лауреат през 1922 г. (* 1877 г.)
1947 г. – Волфганг Борхерт, немски поет и белетрист и драматург
1947 г. – Георг Колбе, германски скулптор (* 1877 г.)
1949 г. – Рейджиро Вакацуки, Министър-председател на Япония
1953 г. – Цено Тодоров, български художник (* 1877 г.)
1975 г. – Франсиско Франко, испански генерал и диктатор (* 1892 г.)
1976 г. – Трофим Лисенко, украински генетик (* 1898 г.)
2000 г. – Вячеслав Котьоночкин, руски аниматор и кинорежисьор (* 1922 г.)
2002 г. – Михаил Кантарджиев, български шахматист
2006 г. – Робърт Олтмън, американски режисьор и продуцент (* 1925 г.)
Празници
УНИЦЕФ – Световен ден на децата (от 1954 г.)
Бразилия – Ден на Зумби (последен лидер на държавата на робите-бегълци Киломбо дос Палмарес)
Виетнам – Ден на учителя
Мексико – Годишнина от революцията (1910 г.)
