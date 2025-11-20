20 ноември 1985 г. – Първият Windows излиза на пазара

снимка: Screenshot taken and uploaded by Remember the dot , Уикипедия

20 ноември 1985 г. Microsoft пуска на пазара първата операционна система от семейството на Windows. 1.0 се отличава с графичен потребителски интерфейс, който прави възможно отварянето на множество прозорци и бързото превключване от една програма на друга.

Както Windows 1.0, така и всички версии на операционната система до Windows 95 изискват наличието и на инсталиран MSDOS. Всичко това, наред с Windows, се е качвало на компютъра директно от флопи дискета.

Ето и една реклама на Windows 1.0 със самия Стив Балмър – бившият изпълнителен директор на Microsoft:

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

284 г. – Диоклециан става римски император.

1541 г. – Жан Калвин представя теорията си за реформиране на църквата.

1818 г. – Симон Боливар обявява Венецуела за независима държава.

1872 г. – В Солун Неделя Петкова основава женското дружество Възрождение, което дава начало на девическото образование в България.

1910 г. – В Мексико избухва буржоазна революция.

1914 г. – България обявява неутралитет в Първата световна война.

1917 г. – Първата световна война: Великобритания за първи път използва танкове в бойните действия.

1926 г. – Великобритания предоставя на Канада, Австралия, Нова Зеландия и ЮАР правото на самоопределение.

1940 г. – Втората световна война: Унгария се присъединява към Тристранния пакт.

1945 г. – Започват Нюрнбергските процеси, които са съдебни дела срещу 24 видни нацистки военнопрестъпници от Втората световна война, 12 от които са осъдени на смърт.

1959 г. – Общата асамблея на ООН приема Декларация за правата на детето.

1962 г. – Карибската криза: След като СССР приключва с демонтажа на ядрените си установки в Куба, САЩ вдига блокадата на Карибските острови.

1979 г. – Около 200 сунитски мюсюлмани превземат мюсюлманския храм Кааба в Мека, Саудитска Арабия, по време на поклонението и вземат около 6 000 заложника. Правителството на Саудитска Арабия получава помощ от пакистанските специални сили за потушаване на въстанието.

1989 г. – Нежната революция: Броят на протестиращите в Прага, Чехословакия, нараства от 200 000 предния ден, до половин милион.

1990 г. – Арестуван е украинския сериен убиец Андрей Чикатило.

1998 г. – Изстрелян е първият модул на Международната космическа станция – Заря.

2003 г. – В Истанбул избухват няколко бомби като антентат срещу британски институции, при което загиват 27 души.

2003 г. – В Москва е учредено международно евразийско движение.

Родени

270 г. – Максимин Дая, римски император († 313 г.)

1602 г. – Ото фон Гьорике, немски физик († 1686 г.)

1621 г. – Авакум Петрович, руски писател († 1682 г.)

1761 г. – Пий VIII, римски папа († 1830 г.)

1813 г. – Франц Миклошич, словенски славист († 1891 г.)

1858 г. – Селма Лагерльоф, шведска писателка, Нобелова лауреатка през 1909 г. († 1940 г.)

1859 г. – Рачо Хаджиев, български полковник († 1925 г.)

1874 г. – Николае Бацария, румънски писател († 1952 г.)

1875 г. – Йосиф Хербст, български журналист († 1925 г.)

1885 г. – Боян Смилов, български политик († 1947 г.)

1889 г. – Едуин Хъбъл, американски астроном († 1953 г.)

1895 г. – Трифон Трифонов, български военен деец († 1945 г.)

1900 г. – Янко Янев, български философ († 1945 г.)

1904 г. – Орлин Василев, български писател († 1977 г.)

1907 г. – Михай Бенюк, румънски поет († 1988 г.)

1912 г. – Ото фон Хабсбург, германски политик († 2011 г.)

1920 г. – Михаил Лъкатник, български поет († 1974 г.)

1921 г. – Никола Дадов, български актьор († 2005 г.)

1923 г. – Надин Гордимър, южноафриканска писателка, Нобелов лауреат († 2014 г.)

1924 г. – Беноа Манделброт, френски математик († 2010 г.)

1924 г. – Йордан Миланов, български генерал

1925 г. – Мая Плисецкая, руска балерина († 2015 г.)

1925 г. – Робърт Кенеди, американски политик († 1968 г.)

1928 г. – Алексей Баталов, руски актьор

1934 г. – Лев Полугаевски, руски шахматист († 1995 г.)

1942 г. – Джо Байдън, американски политик

1944 г. – Кирил Райков, български футболист

1947 г. – Джо Уолш, американски музикант (Игълс)

1948 г. – Барбара Хендрикс, оперна певица

1948 г. – Джон Болтън, американски политик

1954 г. – Тодор Марев, български футболист

1954 г. – Петър Аврамов (застраховател), български икономист и застраховател

1956 г. – Бо Дерек, американска актриса

1959 г. – Шон Йънг, американска актриса

1964 г. – Джим Брикман, американски композитор

1976 г. – Николай Чалъков, български футболист

2000 г. – Кони Талбот, британска певица

Починали

303 г. – Дазий Доростолски, християнски мъченик (* ?)

1316 г. – Жан I, крал на Франция (* 1316 г.)

1651 г. – Миколай Потоцки, коронован хетман на Полша (* 1595 г.)

1678 г. – Карел Дюжарден, нидерландски художник

1907 г. – Иван Димов Пашата, български революционер (* 1878 г.)

1910 г. – Лев Толстой, руски писател (* 1828 г.)

1918 г. – Йон Бауер, шведски художник (* 1882 г.)

1925 г. – Александра Датска, кралица на Великобритания

1925 г. – Стефан Жеромски, полски писател (* 1864 г.)

1934 г. – Вилем де Ситер, нидерландски астроном (* 1872 г.)

1945 г. – Франсиз Астън, британски физико-химик, Нобелов лауреат през 1922 г. (* 1877 г.)

1947 г. – Волфганг Борхерт, немски поет и белетрист и драматург

1947 г. – Георг Колбе, германски скулптор (* 1877 г.)

1949 г. – Рейджиро Вакацуки, Министър-председател на Япония

1953 г. – Цено Тодоров, български художник (* 1877 г.)

1975 г. – Франсиско Франко, испански генерал и диктатор (* 1892 г.)

1976 г. – Трофим Лисенко, украински генетик (* 1898 г.)

2000 г. – Вячеслав Котьоночкин, руски аниматор и кинорежисьор (* 1922 г.)

2002 г. – Михаил Кантарджиев, български шахматист

2006 г. – Робърт Олтмън, американски режисьор и продуцент (* 1925 г.)

Празници

УНИЦЕФ – Световен ден на децата (от 1954 г.)

Бразилия – Ден на Зумби (последен лидер на държавата на робите-бегълци Киломбо дос Палмарес)

Виетнам – Ден на учителя

Мексико – Годишнина от революцията (1910 г.)

