20 станаха жертвите на стрелбата в мол в Тексас. Арестуван е 21 годишен младеж

Двадесет души загинаха и 26 бяха ранени при стрелба в търговски комплекс в американския град Ел Пасо, съобщи губернаторът на Тексас Грег Абът, предадоха световните агенции, предаде новини.бг.

За нападението е задържан 21-годишен бял мъж, живеещ в района на Далас.

Абът каза, че това е един от най-кървавите дни в историята на щата.

Властите разследват версията за престъпление, извършено от омраза. Според разследващи той е копирал атаката в Крайстчърч, Нова Зеландия.

В САЩ така се обозначават традиционно действия, насочени срещу хора заради тяхната раса, религия или сексуална ориентация.

Американският президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския осъди кървавото нападение, предаде ДПА. "Стрелбата в Ел Пасо, Тексас, е не само трагична, но е и акт на малодушие. Заставам зад всички в тази Страна в осъждането на днешния ненавистен акт", написа той в Туитър.

Today’s shooting in El Paso, Texas was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....

"Няма причини или извинения, които могат да оправдаят убийството на невинни хора", каза президентът и добави, че със съпругата му Мелания се молят за хората в Тексас.

В интернет пространството се появи манифест, който се твърди, че е написан от стрелеца, убил 20 души в Ел Пасо, предаде Франс прес.В него се заклеймява "нашествието" на латиноамериканци в Тексас и се прави препратка към нападението срещу две джамии в новозеландския град Крайстчърч, където бяха убити на 15 март 51 души.

Ел Пасо е на границата с Мексико и 80 процента от 680-хилядното му население са латиноамериканци.Трима мексиканци са сред убитите при вчерашната атака.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html