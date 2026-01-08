реклама

20 тежки катастрофи с 24 ранени за денонощие у нас

08.01.2026 / 08:43 0

Снимка: Пиксабей

През изминалото денонощие са регистрирани 20 тежки катастрофи с 24 ранени, съобщават от пресцентъра на МВР. 

В София са станали 21 леки пътнотранспортни произшествия и четири тежки катастрофи с шестима ранени. 

Един от пострадалите при пътните инциденти в столицата е с опасност за живота, посочва БТА. 

От началото на годината са регистрирани 84 тежки катастрофи със 109 ранени и девет загинали.

