20 тежки катастрофи с 24 ранени за денонощие у нас

През изминалото денонощие са регистрирани 20 тежки катастрофи с 24 ранени, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са станали 21 леки пътнотранспортни произшествия и четири тежки катастрофи с шестима ранени.

Един от пострадалите при пътните инциденти в столицата е с опасност за живота, посочва БТА.

От началото на годината са регистрирани 84 тежки катастрофи със 109 ранени и девет загинали.

