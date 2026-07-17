20 ученици загинаха в катастрофа с автобус в Уганда

Кадър Х

Най-малко 20 ученици и един възрастен загинаха, след като автобус, превозващ деца на учебно пътуване, катастрофира в източната част на Уганда, предаде Би Би Си, предаде Новини.бг.

Властите в африканската страна съобщиха, че това е един от най-смъртоносните пътни инциденти с участието на деца в страната през последните години.

Десетки други, включително персонал от училището, са ранени при катастрофата, станала в района на Капчорва в четвъртък вечерта.

Според първоначалното разследване автобусът е получил механична повреда, преди шофьорът да изгуби контрол на хълма Чекуатит – участък, известен с няколко тежки инцидента. „Съобщава се, че водачът е изгубил контрол над превозното средство, което е излязло от пътя, ударило се е в голям крайпътен камък и се е преобърнало“, заявиха от полицията.

Инцидентът с автобуса, превозващ ученици от частно училище „Кинг Дейвид Джуниър“ в Ндедже, е станал около 20:00 ч. местно време (съвпада с българското) в село Чекуатит, уточниха от полицията.

„За съжаление, 20 деца и един възрастен – основателят и директор на училището, адео Секаде, отидоха при Господ“, написа в социалната мрежа „Екс“ министърът на местното самоуправление Балам Атений Баругахара, който пристигна на мястото на трагедията.

Видеоклипове, споделени от очевидци, показват тежко повредения автобус, докато местни жители се притичват на помощ на ранените деца.

Учениците са се връщали от учебна екскурзия, като според местни медии са посетили туристическата местност около водопадите Сипи.

Всяка година в Уганда се регистрират хиляди смъртни случаи по пътищата, като сред водещите причини според пътните власти са превишената скорост, лошата поддръжка на превозните средства и опасните пътища.

Последната катастрофа идва на фона на подновената загриженост за безопасността на училищния транспорт, след като през последните седмици в страната бяха регистрирани няколко тежки инцидента с автобуси.

Редактор "Екип на Петел",

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