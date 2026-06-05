20 задържани при акция срещу наркоразпространението в столичния квартал „Христо Ботев“

Снимка МВР

Акцията е в продължение на разследване, водено от Софийската градска прокуратура и СДВР, по досъдебно производство за държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества, започнало през миналата година.

Проведени са претърсвания и изземвания на адреси, автомобили и обиски на лица.

До момента са задържани 20 души - основни дилъри, разпространяващи дрога в квартал „Христо Ботев“ и съседен квартал. Всички те са криминално проявени. Иззети са големи количества наркотични вещества.

Един от задържаните - 53-годишен мъж, известен с прозвището Румо, е с множество криминални регистрации - за грабежи, телесни проведи, наркопритежание, наркоразпространение.

„Той е оборудвал своята къща, която използва за разпространение на наркотици, с видео наблюдение, поставено върху електрическите стълбове. За това нещо ще бъдат сигнализирани Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно, за да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност”, обясни директорът на СДВР Любомир Николов. Той допълни, че къщата се намира в непосредствена близост до училище, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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