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200-килограмов дрон се разби в черноморски град в Турция

24.06.2026 / 12:13 0

кадър: Петел

Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщи днес в. „Биргюн“. При инцидента са нанесени единствено материални щети. 

По информация на турската жандармерия дронът се е разбил в градината на къща в градчето вчера в около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време. Летателният апарат, който е с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети, а парчета от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията. 

По случая вече е започнато разследване, което трябва да установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации.

Междувременно кадри с останките на летателния апарат се появиха и в социалните мрежи. 

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Редактор "Екип на Петел",

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уйчо (преди 12 секунди)
Рейтинг: 133221 | Одобрение: 9026
Мога с 99.99% да отгатна кой се мъчи да въвлече НАТО.

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