200 участници се включиха в 57-ото състезание по ориентиране за купа „Академик“ във Варна

снимка: Община Варна

200 състезатели от 16 клуба в страната се включиха в 57-ото издание на състезанието по ориентиране за купа „Академик“, което се проведе в района на к. к „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.

Организатори на събитието бяха спортен клуб по ориентиране „Академик“ и спортно туристическо дружество „Академик“ със съдействието на Община Варна.

Участниците бяха разделени в няколко възрастови групи от 10 до над 70 години, а проявата бе уважена и от директорът на Дирекция „Спорт“ – Кристиан Димитров.

Първите три отбора в комплексното класиране: „Компас“ (Русе), „Бегун“ (Варна), „Добротица“ (Добрич) - получиха купи, а победителите в отделните категории на индивидуалната надпревара, бяха наградени с медали от организаторите. Специалният приз „Валери Иванов“ бе връчен на победителят в група М 55 – Стилиян Стоев от „Вариант 5“ (Търговище).

Главен съдия на проявата, която премина при отлична организация, бе един от доайените на този у нас – Димитър Календжиев.

