2000 лева глоба за средна скорост до морето

Булфото

2100 лв. глоба за превишена скорост от София до Бургас. Толкова би платил нарушител, който кара със 172 км/ч от столицата до морето.

Към момента от МВР са определили седем такива участъци по магистрала „Тракия“ - основната пътна артерия у нас, свързваща столицата и цяла Южна България с морето. Изчисления показват, че при една средна скорост на нарушител от 171 до 180 км/ч, той ще получи седем глоби от по 300 лв. или общо 2100 лв.

Причината е, че няма нормативен акт, който да ограничава броя пъти, в което един и същ автомобил може да бъде санкциониран в рамките на 24 часа. Дори и при по-умерено нарушение - движение със средна скорост от 155 км/ч – глобата ще е значителна – 600 лв., пише „Телеграф“.

Повече по темата четете ТУК

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!