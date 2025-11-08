2000 полицаи за дербито Левски - ЦСКА

кадър: БНТ

МВР с извънредни мерки за сигурност преди вечното дерби Левски и ЦСКА. Около 2000 полицаи ще се грижат да сигурността около националния стадион Васил Левски.



Очаква се около 35 хиляди фенове да гледат срещата на стадиона, която започва в 15 часа, припомня БНТ.

Около "Васил Левски" ще бъде изградена зона за сигурност, като на няколко контролно-пропускателни пунктове полицията ще осъществяват контрол.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 13 часа.

