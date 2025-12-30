2025-а се нарежда сред трите най-топли години, откакто се води статистика

Снимка: Пиксабей

Промените в климата, усилени от човешката дейност, направиха 2025 г. една от трите най-топли години от началото на воденето на такива записи – средата на XIX век, съобщи Асошиейтед прес, цитирайки учени от международната инициатива World Weather Attribution (WWA).

За първи път тригодишната средна стойност на температурите надвишава прага, определен в Парижкото споразумение от 2015 г., което ограничава глобалното затопляне до максимум 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, посочва БТА. Климатолозите от WWA предупреждават, че преминаването на тази граница може да бъде катастрофално, докато задържането на затоплянето под нея спасява човешки животи и предотвратява разрушения по целия свят.

Анализът на изследователите беше публикуван в Европа в края на година, през която хората по света се сблъскаха с опасни климатични крайности, предизвикани от затоплянето на планетата. Високите температури се задържаха въпреки завръщането на Ла Ниня – естествен феномен, който охлажда водите на Тихия океан и влияе на световния климат. Учени посочват продължаващото изгаряне на изкопаеми горива – нефт, газ и въглища, които отделят парникови газове, като основен фактор за глобалното затопляне.

„Ако не намалим значително и много бързо изгарянето на изкопаеми горива, ще бъде изключително трудно да се постигне целта за ограничаване на затоплянето. Науката става все по-категорична в това отношение“, каза Фридерике Ото, съоснователка на WWA и климатолог в Импириъл Колидж, Лондон.

Екстремните метеорологични явления убиват хиляди хора и причиняват щети за милиарди долари всяка година. През 2025 г. учените от WWA идентифицираха 157 най-тежки екстремни събития и анализираха подробно 22 от тях. Сред тях бяха опасните горещи вълни, определени като най-смъртоносните екстремни метеорологични явления през годината, които според изследователите са станали десет пъти по-чести в сравнение с преди десетилетие вследствие на климатичните промени.

Продължителната суша спомогна за горските пожари в Гърция и Турция, проливни дъждове и наводнения в Мексико отнеха десетки животи, а много хора не бяха открити. Супертайфунът „Фунуон“ удари Филипините, принуждавайки над милион души да се евакуират. Мусонни дъждове причиниха наводнения и свлачища в Индия.

WWA подчерта, че нарастващата честота и интензивност на екстремните явления поставя под въпрос способността на милиони хора да реагират и да се адаптират с достатъчно време и ресурси – това, което учените наричат „лимити на адаптацията“. Пример за това е ураганът Мелиса, който се развихри толкова бързо, че направи прогнозите и планирането по-трудни и засегна тежко Ямайка, Куба и Хаити, оставяйки страните неспособни да се справят с щетите.

Преговорите на ООН за климата в Бразилия през ноември завършиха без конкретен план за преход от изкопаеми горива. Въпреки че бяха обещани повече средства за адаптация, процесът ще отнеме време. Много официални лица и анализатори признават, че затоплянето на Земята ще надхвърли 1,5 градуса, макар някои да смятат, че обръщане на тенденцията все още е възможно.

Напредъкът в различните държави варира. Китай бързо развива възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия, но продължава да инвестира и във въглища. В Европа нарастващата честота на екстремните явления засилва призивите за действия срещу климатичните промени, въпреки че някои държави смятат, че това ограничава икономическия растеж. В САЩ администрацията на Доналд Тръмп се фокусира върху подкрепата за въглища, нефт и газ, вместо да насърчава политики за чиста енергия.

„Геополитическата обстановка тази година е много мрачна – много политици водят политики в полза на изкопаемите горива, а не в интерес на населението на страните си“, отбеляза Ото и добави: „Съществува огромно количество дезинформация, с която хората трябва да се справят“.

