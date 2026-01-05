2025 г. постави рекорд в продажбите на коли у нас

Снимка: Пиксабей

2025 година се оказва рекордна за пазара на нови леки автомобили в България. През изминалата година в страната са продадени 49 389 нови леки автомобила (категория M1) – най-високият резултат в съвременната история на автомобилния пазар у нас, обявиха от Асоциацията на автомобилните производители.

Спрямо 2024 г. продажбите са се увеличили с около 6 432 автомобила. Досегашният рекорд беше поставен през 2008 г., когато в България бяха реализирани приблизително 45 478 нови леки коли, посочва Дарик.

Данните за първа регистрация за 2025 г. включват и автомобили, предназначени за износ. Дори при изключване на този фактор, обемът на продажбите остава най-високият за последните 35 години. Средно всеки ден през годината до клиенти са достигали по около 135 нови леки автомобила.

Като основни фактори за повишеното търсене се посочват нарастващите доходи, както и фактът, че в средносрочен план новите автомобили излизат по-икономични за притежателите си в сравнение с употребяваните. В последните години новите модели предлагат значително по-високи нива на икономичност, безопасност, свързаност и екологичност.

При лекотоварните автомобили (категория N1) пазарът през 2025 г. отчита спад от около 900 автомобила, или приблизително 13 на сто на годишна база. Данните обаче са непълни заради липсваща информация за покупки от страна на Министерството на отбраната. Спрямо 2008 г. спадът в този сегмент е още по-съществен, като тогава пазарът е бил повече от два пъти по-голям.

След по-слабата 2024 г. продажбите на тежкотоварни камиони (категории N2 и N3) през 2025 г. отбелязват ръст от около 13 на сто, достигайки 3 445 продадени превозни средства.

Въпреки отчетения ръст, общият пазар на нови превозни средства в България остава под нивата от 2008 г. Автомобилният парк у нас продължава да бъде сред най-старите в Европа, основно поради липсата на последователна държавна политика за ограничаване на силно замърсяващите автомобили. Това води до сериозни последици както за качеството на въздуха, така и за пътната безопасност. Според експертни оценки замърсяването на въздуха е причина за преждевременната смърт на между 12 000 и 15 000 души годишно в България.

От автомобилния бранш изразяват надежда тенденцията за подновяване на автопарка да се ускори през следващите години, което изисква приемането на дългосрочна държавна стратегия за трансформация на мобилността.

