204-ият в света шокира Джокович за първи финал на Мастърс 1000 в кариерата

Новак Джокович отпадна на крачка от финала на Мастърс турнира в Шанхай, Китай. Четирикратният шампион в надпреварата отстъпи на 204-ия в световната ранглиста Валентин Вашеро с 3-6, 4-6 за около час и 40 минути игра, предава БГНЕС.

Мачът започна с разменени пробиви, преди монегаскът да удари отново в осмия гейм и след това да бъде категоричен на собствен сервис за аванс в резултата. Във втората част Вашеро дочака своя миг в деветия гейм и въпреки че трябваше да спасява точка за пробив в следващия, се справи с предизвикателството за най-голямата победа в кариерата си и място на финала.

Така Вашеро стигна до дебютен спор за трофей от категория 1000 в кариерата. По пътя си до финала 26-годишният тенисист елиминира още четирима поставени тенисисти, включително Александър Бублик (14), Томаш Махач (20), Талон Грикспор (27) и Холгер Руне (10).

В спор за титлата утре Вашеро ще се изправи срещу Даниил Медведев - шампион от 2019, или братовчед си Артур Риндеркнек.

