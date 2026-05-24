204 са вече починалите от ебола в ДР Конго

Над 200 души са починали в епидемията от ебола в ДР Конго от 867 докладвани случая на предполагаемо заразяване, съобщи снощи Министерството на здравеопазването в страната, цитирано от Франс прес.

Според официалните данни 204 смъртни случая в три провинции на голямата централноафриканска държава най-вероятно са причинени от вируса.

При предишните доклади на СЗО в петък бяха посочени предполагаеми 177 случая от 750 заразени, предава БТА.

На 15 май ДР Конго обяви епидемия от ебола, причинена от щама Бундибугио (Bundibugyo), срещу който няма ваксина или специфично лечение и смъртността от който достига 50%.

В ДР Конго едва няколко лаборатории извършват тестове за вируса на този етап, а огнището на заразата е разположено в отдалечен, труднодостъпен район, измъчван от въоръжени групировки.

Броят на официално потвърдените смъртни случаи от заболяването нарасна до десет, а на потвърдените заразени е 91, съобщи Министерството на здравеопазването.

Десет държави са в риск от заразата, предупреди вчера ръководителят на здравната агенция на Африканския съюз Жан Касея. Това са Южен Судан, Руанда, Кения, Танзания, Етиопия, Република Конго, Бурунди, Ангола, Централноафриканската република и Замбия.

Епидиемията представлява малък риск в глобален мащаб, посочи СЗО.

