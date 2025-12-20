21 декември е най-краткият ден в годината

снимка: Булфото

Астрономическата зима настъпва в неделя, 21 декември, в 17:03 часа.

Слънцето достигне най-ниската си точка над хоризонта по обед. Това е моментът, в който земната ос е наклонена така, че Северното полукълбо получава най-малко слънчева светлина. От този ден нататък дните постепенно започват да се удължават, въпреки че студът често тепърва се засилва, предава bgonair.bg.

Слънцето в София изгрява в 7:54 часа и залязва в 16:56 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 9:19 часа и залязва в 17:55 ч.

Максималните температури в неделя ще бъдат между 3° и 8°.

Астрономическата зима продължава до 20 март 2026 г.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!