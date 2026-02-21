21 февруари 1958 г. - Създават символа на мира

снимка: Kwamikagami, Уикипедия

Джералд Холтом създава символа на мира по поръчка на „Движение за ядрено обезоръжаване“. Той е използван в протестите срещу Института по атомни оръжия (AWE).

Британският дизайнер почерпва вдъхновение от семафорната азбука. Той съставя кръста от символите за "N" (nuclear, ядрено) и "D" (disarmament, разоръжаване) и ги поставя в кръг, което символизира глобалното съглашение. Този символ привлича общественото внимание след първия протестен марш на 4 април 1958 година от Лондон към центъра на ядрените изследвания в Беркшир.

Не след дълго кръстът на Холтом се превръща в един от най-разпространените знаци на 60-те години, символизиращ както мира, така и анархията.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 1613 г. — Михаил Романов е избран за цар на Русия.



• 1719 г. — Улрика Елеонора се възкача на престола на Швеция и премахва абсолютната монархия в тази държава.



• 1784 г. — Кримският пристанищен град Ахтиар е преименуван на Севастопол.



• 1788 г. — Австрия обявява война на Османската империя.



• 1848 г. — Карл Маркс и Фридрих Енгелс публикуват Комунистическия манифест.



• 1864 г. — Вселенският патриарх Софроний III свиква в Цариград църковен събор по българския църковен въпрос.



• 1878 г. — Великият руски княз Николай Николаевич предава ултиматум на Високата порта за влизане на руски части в Сан Стефано.



• 1885 г. — Във Вашингтон е открит Вашингтонският монумент - най-високият в света монумент (169,3 м), посветен на първия президент на САЩ Джордж Вашингтон.



• 1907 г. — При корабокрушението на пътническия параход Берлин край Холандия загиват 144 души.



• 1916 г. — Първа световна война: Започва Битката при Вердюн във Франция.



• 1918 г. — Първа световна война: Английските войски превземат Йерихон от турците



• 1929 г. — Франция отказва убежище на Лев Троцки.



• 1938 г. — Във Великобритания Уинстън Чърчил започва протестна кампания срещу премиера Невил Чембърлейн.



• 1941 г. — Втората световна война: 200 германски войници от дивизията за диверсии Бранденбург влизат в България и поемат контрола над основните стратегически обекти.



• 1947 г. — В САЩ за е произведен първият фотоапарат Полароид.



• 1948 г. — Създадени са НАСКАР.



• 1960 г. — Фидел Кастро издава указ за национализация на частната индустрия в Куба.



• 1965 г. — Американският чернокож правозащитник Малкълм Екс е убит в Ню Йорк от членове на "Нацията на исляма".



• 1972 г. — Съветският безпилотен космически апарат Луна 20 каца на Луната.



• 1986 г. — Земетресение от 6-та степен по Скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник разлюлява Стражица и нанася значителни материални поражения в района.



• 1992 г. — 36 Народно събрание на България приема Закон за реституцията, с който се възстановява социалната справедливост по отношение на бившите собственици, нарушена от Народната власт след 9 септември 1944 г.



• 2002 г. — В Египет 370 пътници загиват при най-голямата железопътна катастрофа в тази страна.

