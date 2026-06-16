21-годишен бургазлия с БМВ е прегазил 18-годишната украинка на Слънчев бряг

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Зад волана на БМВ-то, което снощи премаза 18-годишно украинско момиче на пътя между Свети Влас и Слънчев бряг, е бил 21-годишният бургазлия Максим. По предварителна информация младият мъж е с едва едногодишен стаж зад волана, предаде Флагман.

Той е връхлетял с висока скорост върху пешеходната пътека или тротоара, по който в този момент се е движело момичето. Загиналата пешеходка е украинска гражданка. Тя излязла от квартирата си и отивала при приятели в Слънчев бряг, преди да бъде пометена в района на хотел.

На място на Максим са направени полеви тестове за алкохол и наркотици, които са отчели отрицателни резултати. Взети са му и кръвни проби за по-нататъшен лабораторен анализ.

Редактор "Екип на Петел",

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