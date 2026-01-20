21-годишен младеж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро

Снимка: Пиксабей, илюстративна

21-годишен мъж си плати сметката за вода с фалшиви 100 евро, съобщиха от полицията.

На 19 януари е подаден сигнал от инкасатор към ВИК-Берковица, че в село Замфирово е платена сметка за вода с фалшиви пари.

Младият мъж е задържан и е направил самопризнания, отбелязва Дарик. Установено е, че съпричастност към извършеното деяние има и друг 38-годишен мъж от селото.

При извършената проверка в него са установени три броя неистински банкноти с номинал по 100 евро.

Той също е арестуван. По случая се води разследване. Хванат е и брат му - на 37 години, с фалшиви 100 евро.

