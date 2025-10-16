реклама

21-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване

16.10.2025 / 13:15 2

Булфото

Тежко пътно произшествие отне живота на жена в град Лом. Според предварителната информация инцидентът се е случил към 10:00 часа в квартал „Момин брод“, който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на Лом.

При изпреварване водач на лек автомобил не успял да овладее колата и блъснал пешеходка, намирала се на отсрещен тротоар.

Тя е загинала на място. Според източници на bTV жената е на 55 години, а шофьорът - на 21. Причините за катастрофата се изясняват.

 

kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 518957 | Одобрение: 96122
Страх ме е да карам по пътищата в страната, страх ме е и да вървя пеш по тротоара.....! Прекалено много дрисльовци се навъдиха, а КАТ станаха фотографи !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

