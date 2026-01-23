21-годишна опита да прокара фалшиви 550 евро на каса в Пловдив

Пиксабей

Фалшиви евробанкноти са иззети при опит да бъдат прокарани в обращение в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

В четвъртък следобед от офис на финансова институция на територията на жилищен район „Тракия“ са потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро.

Извършителката, на 21 години, била отведена в Пето районно управление. Всичките 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българската народна банка, предаде БТА.

Разследването по образуваното досъдебно производство за престъпление против финансовата система продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

